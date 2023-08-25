شكرًا للسعودية .. كريستيانو رونالدو يدهش النصر بتصريحات جديدة!

تصريحات مثيرة من كريستيانو رونالدو

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أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة، بفوز فريقه النصر "الأول"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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رونالدو سجل 3 أهداف "هاتريك"؛ ليقود النصر لاكتساح الفتح (5-0)، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بعد هزيمتين متتاليتين.

وبعد المباراة.. جدد الأسطورة البرتغالية في تصريحات لشبكة قنوات "SSC الرياضية"، تأكيده على أن العالمي، سيتحسن من مباراة إلى أخرى؛ في أعقاب زيادة الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدماء.

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وكشف كريستيانو رونالدو، عن شعوره براحة كبيرة للغاية، بالتواجد في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "لذلك أحرص دائمًا على تقديم أفضل ما لديّ وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "الدوري السعودي كما قلت كثيرًا؛ سيصبح واحدًا من أفضل المسابقات في العالم، قريبًا جدًا.. شكرًا للمملكة على احتضاني هنا".

وأسعد رونالدو، الملايين من عشاق النصر حول العالم؛ عندما أعلن عن فرحته بالتواجد في الفريق الأول لكرة القدم؛ ما يغلق الأبواب أمام شائعات رحيله مجددًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو "38 سنة"، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

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