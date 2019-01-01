شكري الحنفوش يقود مباراة الهلال والحزم بالدوري السعودي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي تعيين الحكم المحلي شكري الحنفوش لقيادة مباراة الهلال والحزم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي الهلال والحزم والرائد أمام العدالة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي تعيين الحكم المحلي شكري الحنفوش لقيادة مباراة الهلال والحزم التي ستُقام مساء اليوم.

ومن المُقرر أن يعاونه كلاً من بدر الشمراني وهشام الرفاعي ومحمد الهويش حكم رابع، وفي تقنية الفيديو البرتغالي جواو كابيلا بمساعدة فيصل البلوي.

وفي المباراة الثانية التي تجمع فريقي الرائد والعدالة، ستكون تحت قيادة الحكم الهولندي كيفن بلوم ومساعده دوبر كريستيان وجيرمين لبار والحكم الرابع السعودي سلطان العكيري، وحكم الفيديو لوكا كانتينيا ومساعده محمد إسماعيل.

وكانت لجنة الحكام قد بدأت إعادة الحكام المحليين بأسناد مهمة الحكم الرابع لحكام سعوديين خلال الجولة التاسعة، وذلك تمهيداً لتوليهم قيادة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الجولات القادمة.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى منح الثقة للحكم السعودي وإعادته لقيادة المباريات المحلية والدولية، وكذلك تخفيض المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على الحكام الأجانب.

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يذكر أن الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن من قبل عن سعيه لإعادة الحكام السعوديين لقيادة المنافسات المحلية بعد حصولهم على رخصة «تقنية الفيديو».