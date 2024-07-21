"شكراً يا أسطورة" .. رسالة خاصة من موراتا إلى بيكهام

موراتا أتم انتقاله إلى ميلان بالأيام الماضية

بعث النجم الإسباني ألفارو موراتا برسالة خاصة إلى الأسطورة ديفيد بيكهام عقب إتمام الأول انتقاله إلى صفوف ميلان من أتلتيكو مدريد بالساعات الماضية.

وانتقل قائد إسبانيا الذي تُوج مؤخراً مع بلاده بأمم أوروبا إلى صفوف العملاق الإيطالي عقب أن فعل الأخير الشرط الجزائي البالغة قيمته 13 مليون يورو بعقده مع أتلتيكو مدريد ووقع معه عقداً لأربع سنوات.

وعقب إتمام الصفقة، نشر موراتا صورة مع بيكهام على حسابه على إنستجرام وكتب "شكراً يا أسطورة"، وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن حفل عشاء جمع بين عائلة موراتا وبيكهام وكان السبب وراء الصورة.

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وطرح الجمهور الأسألة حول طبيعة اللقاء بين النجمين، وإذا كان الانتقال لميلان هو السبب في ظل العلاقة الوطيدة بين النجم الإنجليزي والفريق الإيطالي الذي لعب له في مناسبتين سابقتين، بينما وصف أحد المتابعين الصورة بأنها تجمع "ريال مدريد وميلان" في إشارة للعب الثنائي للفريقين أثناء مشوارهما الكروي الحافل.

وسبق لبيكهام أن ارتدى قميص ميلان مرتين في 2009 و2010 مُعاراً من جالاكسي الأمريكي، الفترة التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة بفخر كبير لكونه لعب مع أحد أكبر الأندية العالمية وزامل مجموعة من أساطير اللعبة مثل باولو مالديني ورونالدينيو في صفوفه.