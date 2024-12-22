شقيق داني أولمو يسخر من فينيسيوس: رودري أنقذنا!

شقيق أولمو يهاجم فينيسيوس...

دائمًا ما يكون الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة، مشتدًا وله نكهة خاصة، حتى عندما تكون الأمور هادئة توجد بعض الأمور التي يمكن أن تشعل هذ الصراع من جديد.

وبعد عدم فوز فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية، أمام رودري، لاعب مانشستر سيتي، ازدادت حالة الغضب داخل نادي العاصمة الإسبانية، على الجانب الآخر استغلت بعض من عناصر برشلونة، تلك الحالة لمهاجم النجم البرازيلي.

ونشر كارلوس، شقيق داني أولمو، لاعب برشلونة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" مقطع فيديو، يسخر فيه من فينيسيوس، وفوز رودري، بالكرة الذهبية.

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وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره ماركوس، بعض من تصرفات فينيسيوس، داخل الملعب من تدخلات عنيفة، واحتجاجات على التحكيم، واشتباكات مع المنافسين، وكتب: "رودري أنقذ كرة القدم حقًا".

جدير بالذكر أن فينيسيوس، كان قد حصل على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من فيفا، قبل أيام متفوقًا على رودري، وجود بيلينجهام.