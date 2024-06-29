شقيق جارناتشو يرد على مزاعم انتقاله للهلال والأهلي .. ويحرض ضد زملائه في مانشستر يونايتد!

النادي الإنجليزي لا ينوي التفريط في أليخاندرو هذا الصيف

حسم روبرتو جارناتشو، شقيق أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، الجدل المثار حول موقف شقيقه من العروض السعودية المقدمة له.

وكانت شبكة قنوات "الكأس" قد كشفت في الساعات الماضية، عن وجود رغبة قوية لدى الهلال والأهلي السعوديين للتعاقد مع جارناتشو؛ من أجل قيده في قائمة اللاعبين "مواليد 2003 أو أكثر"، خلال الموسم المقبل.

ورد جارناتشو على أحد الحسابات بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، التي نقلت أخبارًا حول اهتمام الأهلي والهلال بنجم الأرجنتين الشاب، حيث قال روبرتو: "ما هذا الهراء؟!".

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وعندما علق عليه أحد المتابعين، بأن جارناتشو يجب أن "يقبل" عرض الدوري السعودي للمحترفين، رد روبرتو قائلاً: "لا، يجب على الآخرين قبول هذا العرض".

وتأتي تعليقات شقيق جارناتشو، بعد أسابيع فقط من دعوة جيمي كاراجر، مدافع ليفربول السابق ومحلل "سكاي سبورتس"، لاعب خط الوسط كاسيميرو لمغادرة يونايتد والانتقال إما إلى الدوري السعودي للمحترفين أو الدوري الأمريكي هذا الصيف.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز"، أن جارناتشو هو واحد من 4 لاعبين فقط يعتبرهم المساهمون الجدد غير معروضين للبيع هذا الصيف.

وكان أندرو وارد، المسؤول الإعلامي لنادي مانشستر يونايتد، قد أكد استمرار جارناتشو مع العملاق الإنجليزي، وعدم الانتقال إلى الهلال أو أي فريقٍ آخر، قائلًا: "أليخاندرو غير معروض للبيع، في الصيف الحالي".