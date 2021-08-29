شقيقة رونالدو تواصل الجدل: مرحبًا بك في فريق يستحقك

شقيقتي رونالدو يواصلا الجدل بخصوص عودته إلى مانشستر يونايتد

احتفلت كاتيا، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعودته إلى أولد ترافورد بعد 12 عامًا قضاهم بين ريال مدريد ويوفنتوس.

وقرر البرتغالي إنهاء علاقته مع نادي يوفنتوس الإيطالي بعد أسابيع من الشد والجذب، مفضلًا العودة من جديد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، النادي الذي شهد بداية تألقه.

كيف احتفلت شقيقة كريستانو رونالدو؟

ونشرت الشقيقة الكبرى النجم البرتغالي صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" ترحب بعودته إلى الشياطين الحمر من جديد.

وجاء تعليقها أسفل الصورة: "أهلاً بك في بيتك يا حبيبي، ومرحبًا بك في المكان الذي تستحقه".

وأضافت: "يا لها من سعادة، يا له من فخر، شكرا لكونك هذا الرجل العظيم".

هذه لم تكن المرة الأولى التي تنشر فيها احدى شقيقتي النجم البرتغالي شيء بخصوص عودته، فقد سبق وأنا شاركت إلما، الشقيقة الصغرى لرونالدو صورة تجمعها مع ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد السابق مما فتح باب التكهنات بالعودة المحتملة.

كيف عاد رونالدو إلى بيته؟

أبلغ رونالدو زملائه في يوفنتوس أنه سيغادر صباح يوم الجمعه، 27 أغسطس وبدا أنه مستعد للانتقال إلى مانشستر سيتي. لكن مع مرور الـ 24 ساعة التالية، كل شيء تغير واختار رونالدو أن يرتدي الألوان التي لمع نجمه عليها في السابق، ثم تم الإعلان عنه رسميًا من قبل مانشستر يونايتد.

غادر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يوفنتوس بعد ثلاثة مواسم في تورينو، ساهم خلالها بـ 101 هدفاً في 134 مباراة رسمية، وحقق لقبين في الدوري الإيطالي، ولفب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي مرتان.

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