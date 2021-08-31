شقيقة حارس مرمى روسي تكشف ملابسات وفاته في مباراة لكرة القدم

حارس روسي شاب يتوفى في مباراة كرة قدم

شهدت الملاعب الروسية فاجعة بوفاة الحارس الشاب، أليكسندر شيشماريف، خلال إحدى مباريات كرة القدم.

وتوفي الحارس الشاب، 23 سنة، ولم تفلح أي محاولة لإنقاذه من الأطباء أو المسعفين. وكشف شقيقته بعض من ملابسات وفاته.

كيف توفي الحارس الشاب؟

توفي أليكسندر متأثرًا باصطدامه مع لاعب من الفريق المنافس.

يحرس أليسكندر مرمى نادي كراسنايا زفيزدا الناشط في الدرجة الرابعة وكان فريقه يلعب ضد فريق شباب بالتيكا من الدرجة الثانية في مدينة كالينينجراد.

الحارس الشاب الذي يعمل في وزارة الطوارئ في سوفيتسك وترقى مؤخرًا لرتبة رقيب، كما قالت شقيقته، اصطدم بلاعب الفريق الخصم وعانى من إصابة خطيرة استلزمت إسعافه لأكثر من ساعة لكن العلاج لم ينقذ حياته.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم قد قدم تعازيه لعائلة اللاعب: "اليوم خلال إحدى المباريات التدريبية بين بالتيكا وكراسنايا: حارس مرمى من سوفيتسك، ألكسندر شيشماريف أصيب إصابة خطيرة. الأطباء والإسعاف قدموا المساعدة لما يزيد عن ساعة لكنهم لم يقدروا على إنقاذ حياته.

تعازينا لعائلته وأصدقائه".

Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» - «Красная Звезда» вратарь команды из Советска Александр Шишмарев получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали помощь, но спасти жизнь не удалось.



Искренне соболезнуем родным и близким. pic.twitter.com/7Xpv2cPJ8B — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021

ما سبب وفاة أليكسندر؟

ووصف أليكسندر جرافيديس، رئيس اتحاد كرة القدم في كالينينجراد الحادث بالمأساوي وكشف عن تفاصيل أكثر عن الحادثة التي أدت لوفاة اللاعب "شيشماريف كان يحاول التقاط الكرة لكنه اصطدم بلاعب بالتيكا ونتيجة لذلك سقط. وفقًا للتقارير الأولية فإنه ابتلع لسانه واختنق ولم تكن الإصابة في رأسه. الإسعاف وصل إلى أرض الملعب خلال 15-25 دقيقة من استدعائها. تعازينا لعائلته وأصدقائه. أمر مروع حدث اليوم".

وتعهدت رابطة كرة القدم الروسية بالوقوف مع عائلة اللاعب ومساعدتها ماديًا.

وكانت شقيقة اللاعب، آنا، قد قالت إنها أبلغت أن الضربة التي تسببت في وفاة شقيقها كانت في أسفل الصدر؛ معبرة عن صادمة عائلتها وخطيبة اللاعب لوفاته في سن مبكرة وخلال مباراة لكرة القدم التي يلعبها نذ كان طفلًا في العاشرة من عمره.

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