شعور بالإهانة .. قرار بايرن ميونخ يضع نجمه على أعتاب برشلونة

هناك منافسة من مانشستر سيتي

قرار حاسم من نادي بايرن ميونخ الألماني، قد يجعل برشلونة يحصل على خدمات يوشوا كيميش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيميش يعتبر من اللاعبين المفضلين لبرشلونة وإدارته برئاسة جوان لابورتا، وإمكانية رحيله عن بايرن تبدو واردة جدًا هذا الصيف، بسبب تجمد المفاوضات حول تجديد عقده الذي ينتهي في 2025.

شبكة "سكاي" الألمانية، قالت إن بايرن يريد استمرار كيميش، ولكنه قام بتأجيل محادثات التجديد مع اللاعب لما بعد بطولة يورو 2024 المقامة في 14 يونيو الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن اللاعب ليس سعيدًا بهذا القرار، لأنه أراد حسم مستقبله قبل البطولة، من أجل الذهاب للمشاركة مع منتخب ألمانيا بكامل تركيزه، دون التفكير في مصيره.

ووصل الأمر إلى شعور اللاعب بالإهانة أيضًا من تأجيل محادثات تجديد عقده، وذلك لاعتباره هذا القرار كدليل على أنه ليس من أولويات النادي الألماني.

وهو ما يتناقض تمامًا مع موقف برشلونة، الذي يعتبره كهدف رئيسي له لتدعيم فريق المدرب هانز فليك، مما يجعل الألماني أكثر ميولًا للانتقال للنادي الكتالوني بدلًا من البقاء في بايرن.

جدير بالذكر أن كيميش ارتبط كذلك بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وفي حالة عدم تمكن برشلونة من ضمه، سيكون النادي الإنجليزي من الوجهات المفضلة له.