ما هي قصة شعار النصر؟ ولماذا يرتدي الفريق اللونين الأصفر والأزرق؟

هناك قصة لشعار النصر كما هو الحال بالنسبة للكثير من الأندية في الدوري السعودي وفي جميع أنحاء العالم، فما هي ولماذا يرتديي العالمي اللون الأصفر؟

تأسس نادي النصر في السعودية عام 1955 ميلاديًا الموافق 1375 هجريًا، وكان في البداية نادي للهواة حتى عام 1960 عندما تم تسجيله في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

تمكن فريق كرة القدم بالنادي من تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية والأرقام القياسية على مدار تاريخه، وحصد العديد من البطولات على الصعيد المحلي والعربي والآسيوي، حيث حصد حتى اليوم 25 بطولة رسمية، و43 بطولة بين ودية ورسمية.

فاز النصر بجميع البطولات الممكنة في المملكة، من الدوري السعودي إلى كأس الاتحاد السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

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لكن ما هي قصة شعار النصر ولماذا يرتدي القميص الأصفر؟

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لماذا يرتدي النصر اللونين الأصفر والأزرق؟

كان تأسيس النصر على يد الشقيقان زيد وحسن الجبعاء، واختارا منذ البداية اللونين الأصفر والأزرق.

مقر تدريب النادي كان ملعب قديم في غزالة الشرطة بالرياض، حيث كان هناك ملعب صغير وغرفة لتخزين الملابس والكرات، وبالإضافة إلى الأخوين كان هناك بعض عشاق كرة القدم ممن يتدربون معهما، لعل أبرزهم علي وعيسى العويس.

اختار زيد وحسن الجعباء اللونين الأصفر والأزرق كما سبق الذكر، ويعبر اللون الأصفر عن تربة الجزيرة العربية، أما اللون الأزرق فيعبر عن البحار المحيطة بها، البحر الأحمر من الغرب والخليج العربي من الشرق وبحر العرب من الجنوب.

ما هي قصة شعار النصر؟

كان نادي النصر نادي هواة حتى عام 1960 عندما تم تسجيله رسميًا في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأصبح الأمير عبد الرحمن بن سعود أول رئيس للنصر، وهو الذي وضع شعار النادي

يمثل شعار النادي خريطة الجزيرة العربية بألوانه الصفراء والزرقاء، حيث يمثل اللون الأصفر رمال الجزيرة العربية والأزرق بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر المحيطة بشبه الجزيرة العربية.

لم يتغير شعار النصر إلا مرةً واحدةً فقط، حيث تم استبدال الشعار القديم بـ "نسخة حديثة" ووضع فوقها التاج الملكي، ويمثل الشعار الجديد فريق كرة القدم فقط بينما كان الشعار القديم يمثل النادي ككل بجميع الألعاب.