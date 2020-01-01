ما هو تاريخ شعار الزمالك؟ ولماذا يرتدي اللون الأبيض والخطين الحمر؟

اشتهر نادي الزمالك بارتداء اللون الأبيض بالخطين الحمر المميزين، فما هو سبب ارتداء هذا اللون بالتحديد؟ وإلى ماذا يرمز شعار الزمالك؟

يعتبر نادي الزمالك من أقدم الأندية في تاريخ الكرة المصرية والعربية، حيث أن عمره يتجاوز المئة عام حقق خلالهم العديد من البطولات والألقاب الصعبة.

اشتهر بين جميع محبيي كرة القدم باللون الأبيض والخطين الحمر، وأصبح الفريق رمزًا لهذا اللون في نفوس عشاقه، ولون قميص مدرسة الفن والهندسة له تاريخ يعبر عن الثقافة المصرية منذ قرنٍ من الزمان.

تأسس نادي الزمالك مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين وتحديدًا في 5 يناير 1911، وفي البداية تم إنشاؤه كنادٍ (رياضي وثقافي واجتماعي)، باسم نادي قصر النيل وذلك لكون مقر النادي في كازينو النهر الحالي بالجزيرة، وكان أول رئيس له هو جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

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شعار الزمالك له قصة هو الأخرى كلون قميصه، وفي هذا التقرير نتعرف على معنى شعار القلعة البيضاء ولماذا يرتدي اللون الأبيض وما قصة الخطين الحمر؟

ما هو عدد بطولات نادي الزمالك؟

متى تأسس نادي الزمالك؟

تأسس نادي الزمالك في مصر عام 1911 وأطلق عليه عند تأسيسه اسم نادي قصر النيل، وتم تغيير الاسم عدة مرات حيث أطلق عليه لاحقاً المختلط ثم نادي فاروق و أخيراً الزمالك ، وهو من أقدم الأندية المصرية و العربية ومن أكثر الأندية شعبية وجماهيرية أيضاً.

تمكن فريق كرة القدم بالنادي من تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية والأرقام القياسية على مدار تاريخه، وحصد العديد من البطولات على الصعيد المحلي والعربي والأفريقي.

النادي الزمالك هو البطل التاريخي لكأس مصر، كما أنه ثاني أكثر الأندية فوزًا بالدوري المصري، وعلى الصعيد القاري فقد كان الأكثر فوزًا بدوري أبطال أفريقيا حتى عام 2000، فما هو عدد بطولات الزمالك ؟

إلى ماذا يرمز شعار الزمالك وكيف تغير عبر التاريخ؟

عندما تأسس نادي الزمالك في 1911 لم يكن شعاره هو المعروف حاليًا، فقد كان مختلف تمامًا وكان يرمز للحالة السياسية المصرية.

يعتقد الكثير من عشاق كرة القدم العربية أن مشجعو الزمالك يفضلون تسمية ناديهم بالملكي لتشابه قميصه مع قميص ريال مدريد، والذي يطق عليه نفس الاسم في إسبانيا، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح.

كان شعار الزمالك الأول مقتبص من الشعار الملكي عندما كانت مصر جزء من مملكة مصر والسودان، ويقال أن الملك فاروق كان أحد محبي الفريق، لذا أخذ شعار المملكة وتغير اسمه في عام 1941 من المختلط إلى نادي فاروق.

تكون شعار نادي الزمالك الأول من علم مصر الملكية في القلب على شكل دائرة محاططة بدائرة أخرى ذهبية على رأسها التاج الملكي، وهذه الدائرة الذهبية محاطة بدرع ذهبي عليها ستائر تشبه الخاصة بالعرش وفوقها تاج آخر.

ظل هذا الشعار حتى عام 1952، حيث قام الضباط الأحرار بخلع الملك وحولوا مصر إلى جمهورية برئاسة محمد نجيب، وتم التخلص من كل شعارات الملكية وبالطبع كان أحدها شعار الزمالك، فتغير إلى شكله الحالي بطبيعة الأمر.

شعار نادي الزمالك الحالي هو درع أبيض محاط بخطين حمر، وفي داخله رجل يأخذ وضع الاستعداد لرمي قوس، مكتوب تحته ناديي الزمالك.

لمعرفة معنى الشعار عليك فقط التدقيق في رامي السهم، حيث أنه يرتدي ملابس فرعونية، وهذا تعبير عن انتماء الزمالك واعتزازه بالحضارة المصرية، وتم اختيار محارب للتعبير عن هدف الفريق للقتال حتى الرمق الأخير وعدم الاستسلام والشغف الدائم إلى الانتصار.

لماذا يرتدي الزمالك اللون الأبيض وما قصة الخطين الحمر؟

لم يرتدي الزمالك أي لون آخر طوال تاريخه غير الأبيض، وذلك على رغم تغيير اسمه كثيرًا ومروره بفترات وحقب كثيرة متقلبة في القرن التاسع عشر.

هناك اختلاف في سبب ارتداء النادي الزمالك اللون الأبيض واختياره لوضع خطيين حمر سنسردها فييما يلي..

الرواية الأولى تعيدنا إلى لحظة تأسيسه، فكما ذكرنا تأسس في 1911 على يد المستشار البلجيكي مرزباخ، والذي كان يعمل رئيسًا للمحاكم المختلطة في مصر وقتها، ويقال أنه اختار للفريق هذا الزي تعبيرًا عن هذا النوع من المحاكم وقتها، والتي كان شعارها خطين حمر على خلفية بيضاء.

هناك رأي آخر يقول أن ألوان الزمالك لا علاقة لها بمؤسسه، بل إن الرمز الأبيض يرمز للنقاء أما الخطين الحمر فيرمزان إلى سنة التأسيس 1911..

الرأي الثالث يقول أن الملكي كان يرغب في اختيار أحد ألوان علم مصر الحالي، لكن الأهلي اختار الأحمر فما كان للقلعة البيضاء إلا ارتداء اللون الأبيض ووضع خطين حمر تعبيرًا عن الروح الرياضية مع الغريم التقليدي..