شطرنج ميسي ورونالدو؟ عفوًا .. الدوسري ورينارد يحكمان بأحكامهما!

سالم الدوسري سجل الهدف الثاني للسعودية في شباك الأرجنتين

يبدو أن إعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الخاصة بلعبة الشطرنج، سيكون لعنة عليهما، أو بالأحرى هو لعنة حاليًا على ليو، والدون في قائمة الانتظار.

ميسي ورفاقه افتتحوا مشوارهم في كأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء، بهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل.

وقدم ليو أداءً متواضعًا في اللقاء، مكتفيًا بإحراز هدف التانجو الوحيد، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الشوط الأول.

وعقب المباراة، نشر سالم الدوسري؛ صاحب هدف الأخضر الثاني في المباراة، عبر خاصية "ستوري" على حسابه على "إنستجرام"، صورته بدلًا من ميسي في مواجهة رونالدو، في إعلان الشطرنج الشهير.

في المقابل، نشر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، صورته هو الآخر، لكن بدلًا من الدون في مواجهة ميسي.

إعلان الشطرنج يشير إلى تنافس رونالدو وميسي على كأس العالم، الموجود في الحقيبة التي يستند عليها الثنائي خلال الإعلان.

ومن المقرر أن يخوض الدون ومنتخب بلاده أول مباراة لهم في هذه النسخة بعد غدٍ الخميس، أمام منتخب غانا.