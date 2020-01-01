شريك بنزيما وهازارد.. معضلة زيدان الأخيرة قبل عودة الليجا

من يكون الثالث لكريم بنزيما وإيدين هازارد في هجوم ريال مدريد؟

يبحث المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن الشريك الثالث للثنائي كريم بنزيما وإيدين هازارد في خط هجوم ريال مدريد.

وتعود منافسات الدوري الإسباني من جديد في الحادي عشر من يونيو الجاري بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ومع اقتراب عودة هازارد من إصابته، وابتعاد جاريث بيل عن مستواه وافتقاد رغبته في القتال من أجل كرة القدم، فضلًا عن إصابة يوفيتش يبقى السؤال قائمًا حول الخط الهجومي للفريق الملكي.

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وحسب صحيفة آس الإسبانية والمقربة من ريال مدريد فإن الصداع الموجود في رأس زيدان حاليًا هو البحث عن تركيبة خط الهجوم قبل عودة الليجا.

وعاد ماركو أسينسيو من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة، وكذلك الثنائي البرازيلي رودريجو وجونيور ومعهم لوكاس فاسكيز يمثلون خيارات المدير الفني الفرنسي.

وحسب بعض المصادر فإن زيدان يميل إلى الاعتماد على ماركو أسينسيو، ولكن هناك مصادر أخرى تتحدث عن استمرار تواجد فينيسيوس جونيور.

وتفيد آس أن زيدان يسعى لتجربة أكثر من خيار خلال الحصص التدريبية الأخيرة من أجل الاستقرار على اللاعب الذي سيكمل أضلاع المثلث الهجومي.

تيباس: التراخي يُهدد عودة الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد سيلاقي إيبار في أولى الجولات بعد عودة منافسات الدوري الإسباني في الرابع عشر من يونيو الجاري، والذي سيكون يوم الأحد المقبل.