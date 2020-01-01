كارتيرون: لا أسعى للثأر من الأهلي، وظروف الزمالك أصعب في السوبر

المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل السوبر

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لا يسعى للثأر أو رد الاعتبار خلال مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري في أبو ظبي يوم غدٍ الخميس.

وأوضح المدرب الفرنسي أن هدفه من اللقاء هو الفوز والتتويج بالسوبر المصري لمنح ناديه الأبيض لقبًا جديدًا وإسعاد جماهيره الكبيرة، نافيًا تمامًا أن يكون هدفه إثبات خطأ إدارة الفريق الأحمر حين قررت إقالته عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018.

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مضيفًا "أنا محظوظ وسعيد بتدريب فرق كبيرة مثل مازيمبي والرجاء والأهلي والزمالك، ونحن في مصر محظوظون بوجود الأهلي والزمالك أفضل فريقين في القارة السمراء".

تابع "الأهلي فريق كبير وكذلك الزمالك، هدفي أن أفوز باللقاء للتويج باللقب وإسعاد جماهير الزمالك الكبيرة وليس الثأر أو رد الاعتبار من الأهلي. الفريقان كبيران والأفضل سيفوز".

أضاف حول استعداده للقاء "لم نحصل على أي راحة عقب الفوز على الترجي في السوبر الأفريقي، إذ بدأت استعداداتنا سريعًا لمواجهة الأهلي، فرحة الفوز بالسوبر ستأخذ فترة بالطبع ولكن علينا الفصل بين تلك المباراة ومباراة الغد أمام الأهلي".

"نحتاج لإعداد اللاعبين نفسيًا وذهنيًا بشكل جيد حتى لا يفقدوا تركيزهم عقب التتويج القاري، المباراة كبيرة وتحتاج منا بذل أقصى جهد ممكن".

وأوضح كارتيرون أن تدريبه للأهلي في السابق لا يمنحه أي ميزة في مباراة الغد، بقوله "لا أرى أن تلك نقطة قوة لصالحي أو تمنحني أي أفضلية في لقاء الغد، ذلك لأن الأهلي الحالي مختلف كثيرًا عن الأهلي الذي توليت تدريبه، بجانب أن لاعبي الأهلي والزمالك لعبوا ضد بعضهم البعض كثيرًا ويعرفون بعضهم البعض جيدًا. الأهلي محظوظ بوجود مدرب ممتاز مثل رينيه فايلر معه وهم يحققون نتائج ممتازة".

وأخيرًا أكد المدرب الذي خلف ميتشو في تدريب الزمالك أن مباراة الغد أصعب بالنسبة لهم من لقاء الدوري الذي سيُقام بعد 4 أيام في القاهرة، مضيفًا "مباراة السوبر أصعب من لقاء الدوري، ذلك لأننا أصبنا بالإجهاد جراء السفر من قطر للقاهرة ثم الإمارات، كما أننا لعبنا مباراة كبيرة وصعبة أمام الترجي استهلكت قدرات اللاعبين الفنية والبدنية، فيما الأهلي جاء من القاهرة مباشرة إلى هنا وكان لديه مباراة في الدوري لعبوها بشكل ممتاز. كل هذا يجعل ظروفنا في المباراة أصعب".