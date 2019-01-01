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الدوري المصري الممتاز

شريف إكرامي يُغادر مران الأهلي مصاباً

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من المنتظر أن يخضع إكرامي لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وكيفية التعامل معها
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تلقى الجهاز الفني بالنادي الأهلي أنباء غير جيدة بعدما أضطر شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لمغادرة المران مصاباً منذ قليل.

إكرامي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات على ملعب مختار التتش، ليخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق بسبب عدم قدرته على الوقوف.

ومن المنتظر أن يخضع إكرامي لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وكيفية التعامل معها، ومدة الغياب.

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 وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للأهلي خاصة في ظل غياب حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن الفريق بداعي الإصابة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجبت الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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