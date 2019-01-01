شريف إكرامي يُغادر مران الأهلي مصاباً

من المنتظر أن يخضع إكرامي لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وكيفية التعامل معها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقى الجهاز الفني بالنادي الأهلي أنباء غير جيدة بعدما أضطر شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لمغادرة المران مصاباً منذ قليل.

إكرامي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في التدريبات على ملعب مختار التتش، ليخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق بسبب عدم قدرته على الوقوف.

ومن المنتظر أن يخضع إكرامي لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة وكيفية التعامل معها، ومدة الغياب.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للأهلي خاصة في ظل غياب حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن الفريق بداعي الإصابة.

شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي يغادر مران الفريق مصابًا 🚑 pic.twitter.com/sDvVwAE5xs — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

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ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجبت الإثنين المقبل على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.