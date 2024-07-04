شروط مُعقدة لإعادة الشراء .. نابولي يتوصل لاتفاق نهائي على ضم مدافع ريال مدريد!

الصفقة أصبحت قريبة من الإعلان الرسمي

نجح نادي نابولي الإيطالي في إتمام الاتفاق مع نظيره الإسباني ريال مدريد، من أجل التعاقد مع مدافعه الشاب رافا مارين في صفقة بيع نهائي.

اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، تخرج من أكاديمية ريال مدريد ولكنه لم يلعب أبدًا مع الفريق الأول، ومع ذلك تسبب تألقه بفترة إعارته مع ديبورتيفو ألافيس الموسم الماضي، في لفت أنظار أنطونيو كونتي مدرب نابولي.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، قالت منذ بضعة أسابيع إن قيمة انتقال مارين إلى نابولي ستكون 10 ملايين يورو، ولكن صحيفة "ماركا" تؤكد أنها وصلت 12 مليونًا، مع وضع بعض البنود المعقدة في عقد اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بوضع ريال مدريد بند إعادة الشراء، تحسبًا لإمكانية التعاقد مع النجم الشاب في المستقبل القريب، حيث تتغير القيمة اعتمادًا على وقت التفعيل.

وينص بند إعادة الشراء على دفع ريال مبلغ 25 مليون يورو لو حاول استعادة اللاعب في 2026، بينما تزيد القيمة إلى 35 مليونًا في العام التالي.

ويمتلك نابولي أيضًا خيار دفع 10 ملايين يورو أخرى في موسم مارين الأول، وذلك لمضاعفة بند إعادة الشراء إلى 50 و70 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رافا مارين ارتبط بالعودة إلى ريال مدريد أكثر من مرة، ولكنه ليس في حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الوقت الحالي، لذلك يبدو أن رحيله إلى نابولي سيكون مفيدًا لجميع الأطراف.