شركة بيولي ترد على انتقادات جمهور الاتحاد وتؤكد: ننتظر كلمة إدارة النادي!

ما هي آخر تطورات مفاوضات الاتحاد مع ستيفانو بيولي؟

كشف شركة "GG11" المسؤولة عن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي آخر تطورات المفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي، لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

النادي الجداوي أعلن أمس الثلاثاء، فسخ عقد جاياردو رسميًا بعد فترة من تعليق هذه الخطوة لأسباب مالية، حتى ظهر اسم بيولي بقوة ليكون خليفته.

هذه الأنباء أكدتها الشركة الراعية للإيطالي، مشددة على ترحيب الأخير بتولي المسؤولية الفنية للنمور في الموسم المقبل، بعدما طلب مهلة للتفكير.

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وأوضحت الشركة في تصريحاتها لموقع "Shooot" أن صاحب الـ58 عامًا ينتظر حاليًا الكلمة النهائية من إدارة النادي لحسم الصفقة، مشيرة إلى أن موافقته على اتخاذ تلك الخطوة جاءت بعد اطلاعه على مشروع الاتحاد.

"GG11" لم تتجاهل كذلك التعليق على رفض جمهور النمور للمدرب الإيطالي بداعي عدم تتويجه إلا ببطولتين فقط خلال مسيرته التدريبية "الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي عام 2022 مع ميلان"..

فقالت: "بيولي يمتلك مسيرة قوية خلال مشواره التدريبي، ونثق في نجاحه مع الاتحاد وقدرته على كتابة التاريخ مع نادي عملاق في آسيا".

يذكر أن ميلان الإيطالي كان آخر محطات بيولي التدريبية، إذ قاده خلال الفترة من عام 2019 وحتى مايو 2024، ليفوز معه بـ132 مباراة، ويتعادل في 56، فيما خسر 52.