"شرف لي الدفاع عن الهلال" .. نيمار يعلق على العودة لكأس العالم للأندية بعد 10 سنوات!

ماذا قال نيمار عن العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

أكد النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، أنه يتشرف بالدفاع عن الزعيم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، بعد سنة بالتمام والكمال.

ويستعد نيمار للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، في العام المُقبل، بعد 10 سنوات، حيث شارك للمرة الأولى بقميص سانتوس البرازيلي، ووصل إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة برباعية برشلونة، ثم لعب بألوان البلوجرانا في نسخة 2015، وساهم في تتويج ميسي ورفاقه باللقب.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تبقي عام واحد على انطلاق كأس العالم للأندية، والتي تقام في 15 يونيو 2025، وتستمر لمدة شهر، بمشاركة 32 فريقًا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

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ونشر الفيفا تصريحًا لنيمار، الذي قال "إنه لشرف لي أن ألعب كأس العالم للأندية 2025، دفاعًا عن الهلال، أفضل الأندية في العالم وأفضل الرياضيين في العالم، سيكونوا هناك، من الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يتواجد فيه الهلال وزملائي. التوقعات للبطولة كبيرة، وأنا متأكد أننا سنكون مستعدين لتمثيل جماهيرنا".

وانتقل نيمار إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو، وخاض الجناح البرازيلي 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، وسجل هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، قبل أن ينتهي موسمه مبكرًا في شهر أكتوبر، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، فيما يمثل القارة الآسيوية برفقة أوراوا ريد دايموندز الياباني، والعين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.