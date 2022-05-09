شرط وحيد يسمح لبرشلونة بتجديد عقد ديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب تأخر تجديد عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المتألق مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن السبب الأساسي خلف توقف تجديد عقد ديمبيلي في الوقت الحالي يعود للصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن النادي بمجرد حصوله على تمويل مناسب خلال الفترة المقبلة سيستطيع أن يمدد عقد اللاعب لعامين على الأقل.

وأكدت أن اللاعب لا يوجد لديه مانع لتخفيض عقده الحالي، ووافق على العرض الأخير من برشلونة، والذي يمنح راتبًا يتوافق مع عدد المباريات التي يخوضها.

يأتي هذا بالرغم من امتلاك اللاعب لعروض أفضل على المستوى المادي، سواء من باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

ويتفاوض برشلونة حاليًا على قرض من "CVC" قد يساهم في عملية تجديد ديمبيلي ويساعد في التوقيع مع صفقات في الصيف.

كما يتفاوض النادي على عملية جزء من حصته في الاستديوهات الخاصة به، وحال تم أي اتفاق من الاتفاقين قريبًا فسيتم منح اللاعب العرض النهائي ليستمر في صفوف الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي في برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك يعني قدرته على الرحيل بشكل مجاني خلال أسابيع.