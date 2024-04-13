"أفعال لا وعود".. تشافي يحدد شرطين للاستمرار مع برشلونة

ماذا يريد من لابورتا؟

كشف تقرير صحفي إسباني، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قد يتراجع عن قراره بالرحيل نهاية الموسم الجاري، بينما يواصل جوان لابورتا رئيس النادي إقناعه بالبقاء.

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وأعلن تشافي مغادرة برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، بسبب تراجع نتائج الفريق، الذي ودّع كأس الملك وخسر نهائي السوبر الإسباني وابتعد عن المنافسة في الليجا، بينما ينافس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي بحاجة إلى ضمانات من أجل البقاء، ويأتي على رأسها "إبرام صفقات مميزة، وعدم رحيل اللاعبين الأساسيين".

وأضافت: "تشافي يعتقد أن البارسا بحاجة إلى لاعب وسط عالي الجودة، ويفضل "زوبيميندي (ريال سوسيداد) وجوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، إلى جانب برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)".

وختمت: "حال تمكن لابورتا تحقيق مطالب تشافي في ظل قاعدة اللعب المالي النظيف، ولم يتعرض الفريق لنتائج كارثية في المباريات المقبلة، فمن المحتمل أن يستمر تشافي، لكن يجب أن تكون خطوات البارسا بالأفعال لا الوعود فقط".