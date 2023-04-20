شرط لبراءته .. متهمة كريستيانو رونالدو بـ"الفعل الفاضح" في السعودية تكشف جديد القضية

خبيرة في القانون الدولي التجاري مصرة على ملاحقة رونالدو قضائيًا

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أصدرت نوف بنت أحمد؛ خبيرة القانون الدولي التجاري، بيانًا رسميًا بشأن العرضية التي عزمت على تقديمها ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بعد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح".

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الدون خاض أول ديربي له في الرياض قبل يومين، أمام الهلال، وهُزم العالمي به بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

لكن المشكلة الأهم في الديربي هي ما قام به رونالدو تجاه جمهور الزعيم، بعدما هتفوا باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ قام بحركة بذيئة التقطتها كاميرات الجماهير في المدرجات، لكن إدارة النصر أوضحت أنها لم تكن للجماهير، إنما فعل طبيعي لإصابة اللاعب في منطقة حساسة.

لكن مبرر إدارة العالمي لم يقنع الكثيرين، ومنهم نوف بنت أحمد، التي أوضحت في بيانها أن الجهة المخولة باتهام الدون هي النيابة العامة أو لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهما من لهما حق حفظ البلاغ أو إحالته للمحكمة.

وأشارت خبيرة القانون الدولي التجاري إلى أن هناك شرط وحيد لبراءة رونالدو من التهمة ألا وهو تقدم تقرير طبي يثبت إصابته في المنطقة الحساسة وهو ما دفعه لتصرفه، بشرط أن يكون التقرير سابق لتاريخ الواقعة.

جدير بالذكر أن خبير القانون الرياضي أحمد الأمير أكد أنه لا يصح اللجوء للنيابة العامة في واقعة رونالدو، كونها حدثت داخل الملعب، وجميع القضايا الرياضية لا يجوز اللجوء بشأنها لمحاكم أو جهات غير رياضية.

Shahid