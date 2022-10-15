شرطة مانشستر تلقي القبض على جرينوود من جديد!

اللاعب متهم بخرق شروط الكفالة

كشفت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية، عن القبض على ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بعد تتبع مزاعم قيامه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 سنة تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر.

وبعدها تم الإفراج عنه بكفالة، وهو الأمر الذي تم اتهام جرينوود بخرقه ليتم القبض عليه بشكل فوري، في استجابة من شرطة المدينة لبعض الشكاوى الخاصة بهذا الأمر.

ماذا قالت شرطة مانشستر؟

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة مانشستر في تصريحات لصحيفة "ذا صن":"كنا على علم بوجود بعض المزاعم بشأن رجل يبلغ من العمر 21 سنة ينتهك شروط الكفالة الخاصة به".

وأضاف:"قمنا باعتقاله بشكل فوري، اليوم، السبت، والتحقيقات جارية معه الآن للوقوف على حقيقة هذه التهمة".

ما هو موقف جرينوود في الوقت الحالي؟

مانشستر قام بإيقاف اللاعب فور اعتقاله في 2 فبراير، وفي آخر تحديث للنادي في شهر إبريل الماضي، قال إن وضع جرينوود لم يتغير ويظل كما هو.

وأوضح النادي الإنجليزي أن مهاجم الفريق تم إزالته بشكل كامل من كافة العناصر التفاعلية الخاصة بتطبيق النادي على شبكة الإنترنت.

ومع ذلك لم يتم إزالة الملف الشخصي الخاص بجرينوود من الموقع الرسمي لمانشستر، رغم استبعاده بشكل كامل من فريق المدرب إريك تين هاج خلال عملية التحقيقات.