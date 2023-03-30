شراكة بين "بوندسليغا إنترناشيونال" و"فوتبولكو" تضمن تقديم المحتوى الأفضل لمشجعي الدوري الألماني

أعلنت شركة الدوري الألماني الدولية (Bundesliga International) عن شريك المحتوى الجديد شركة غلوبال ميديا باورهاوس فوتبولكو (Global Media Powerhouse FootballCo)، حيث ستتعاون الجهتان على تقديم أهم القصص التي تتناول أفضل ناديين في ألمانيا إلى المشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وبفضل عملها مع مجموعة من وسائل الإعلام الرياضية في جميع أنحاء العالم، تمتلك شركة "فوتبولكو" وتدير وتمثل عدداً من الخدمات مجانية الاستخدام عبر كل من التطبيقات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال. وتشمل محفظتها منصتي "جول - GOAL" و "كورة" Kooora.

وتضمن هذه الشراكة للمتصفّح متابعة محتوى فريد وخاص جداً عن الدوري الألماني، حيث سيتمكن من مشاهدة كواليس المباريات بالإضافة إلى لقطات تحليل فنّي بأسلوب عرض مميّز.

إن كنت مُشجعاً للدوري الألماني فقد بات بإمكانك مشاهدة لقطات خاصة جداً عن كواليس المباريات، بالإضافة إلى تغطية خاصة قبل وبعد الأحداث المُنتظرة، إن كان عبر محتوى الفيديو الخاص أو عبر توفير الإحصائيات والمقارنات بين نجوم البوندسليغا بأفضل أسلوب ممكن.

إلى ذلك يُتيح هذا الاتفاق محتوى خاص ومميّز مع اللاعبين وذلك عبر عرض مقابلات خاصة معهم تُظهر جوانب خاصة من شخصيتهم وتُقرّبهم أكثر من جمهورهم.

وسيجد مُشجّع الدوري الألماني نفسه بفضل هذه الشراكة في قلب أجواء منافسته المُفضّلة من حيث طريقة تقديم المحتوى الخاص بالأحداث وكواليسها.

وتنضم شركة "فوتبولكو" إلى مجموعة تضم أكثر من 20 شريكاً للمحتوى في جميع أنحاء العالم، يعملون بالتعاون مع الدوري ونواديه المعنية لتقديم محتوى جذاب للجمهور. تصل مشاركات شركاء المحتوى إلى نحو ملياري مستخدم في كل موسم، فضلاً عن أكثر من 500 مليون تفاعل عبر المواقع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.