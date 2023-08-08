شرارة الحرب بدأت .. على الأهلي الحذر من انتقام رياض محرز و"ميسي أكبر مثال"

رعب بين جماهير النادي الأهلي بسبب رياض محرز

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"سهل أن تكسب قرشًا ولكن صعب أن تعثر على صديق".. فالصداقة أصبحت عُملة نادرة الآن، يحرص البعض منا للحفاظ عليها، مهما كلف الأمر؛ وهو ما لا يختلف كثيرًا في عالم الساحرة المستديرة، عن الحياة اليومية.

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الصداقات في عالم الساحرة المستديرة متعددة؛ ولكنها تظهر بوضوح في ثنائية رياض محرز ورياض بودبوز، حتى قبل أن يجتمعا معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

الجزائري بودبوز، لعب دورًا كبيرًا للغاية، في إقناع مواطنه وصديقه محرز؛ للانضمام إلى الأهلي، العائد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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ومنذ أن وافق محرز على الانضمام للراقي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.. لم يفترق أبدًا عن بودبوز؛ سواء كان ذلك في التدريبات اليومية، أو خارج المستطيل الأخضر.

خطة النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

لكن.. ما لم يكن يتوقعه نجم السيتزنس السابق، أن تفرق إدارة النادي الأهلي، بينه وبودبوز؛ بعد أسابيع قليلة فقط، من انضمامه إلى صفوف الفريق.

وحسب الإعلامي الرياضي نبيل جيليت، اتخذت الإدارة الأهلاوية، قرارًا بالاستغناء عن رياض بودبوز، في الصيف الحالي؛ من أجل دعم مركز آخر بـ"لاعب أجنبي جديد".

وما يؤكد هذه المعلومة؛ تحركات الأهلي في السوق، حيث أنه في طريقه للتعاقد مع قلب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز، من روما الإيطالي، وثنائي خط الوسط الإيفواري فرانك كيسييه والبولندي بيوتر جيلينسكي، من برشلونة ونابولي على التوالي؛ بعد أن توصل إلى اتفاق معهم.

ومن المقرر أن ينضم هذا الثلاثي، إلى الرباعي الأجنبي الذي تعاقد معهم الأهلي رسميًا؛ وهم: "الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرزيلي روبيرتو فيرمينو".

بذلك.. يتبقى لقلعة الرقي، مقعدًا أجنبيًا أخيرًا؛ سيكون لصفقة في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر - وفقًا للتقارير العالمية والمحلية -، على أن تُسجل بدلًا من بودبوز.

رد فعل رياض محرز بعد قرار الأهلي

وكأول رد فعل من رياض محرز، على خطة النادي الأهلي الصادمة.. نشر النجم الجزائري، صورة تجمعه مع بودبوز، عبر حسابه الرسمي بـ"انستجرام".

محرز كتب معلقًا على الصورة: "نتطلع إلى موسم أفضل إن شاء الله.. موسم معًا يا أخي"؛ وهو ما اعتبره البعض، رسالة غير مباشرة للإدارة، من أجل الإبقاء على بودبوز، والتراجع عن قرار التخلي عنه.

Riyad Mahrez Instagram

وتخشى جماهير النادي الأهلي، أن تكون رسالة محرز، الشرارة الأولى لحرب عنيفة بين محرز والإدارة؛ حال الإصرار على التخلي عن رياض بودبوز، في الصيف الحالي.

وفي عالم الساحرة المستديرة، هناك العديد من الأمثلة، عن صدامات وقعت بين بعض اللاعبين ومجالس إدارات أنديتهم؛ بسبب أحداث مشابهة لقصة محرز وبودبوز.

أشهر هذه الأمثلة؛ الصدام الذي وقع بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإدارة العملاق الإسباني برشلونة، في صيف 2020؛ بعد التخلي عن صديقه المقرب، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

إدارة برشلونة وقتها، برئاسة جوسيب بارتوميو، قررت التخلي عن سواريز؛ الأمر الذي أغضب ميسي، حيث خرج يهاجمها أمام وسائل الإعلام، الأمر الذي أدى في النهاية، لسحب الثقة من المجلس، والدعوة لانتخابات جديدة.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. "هل يتحوّل التخلي عن بودبوز - إذا حدث بالفعل - إلى معركة كبرى بين رياض محرز ومجلس إدارة النادي الأهلي؟".

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