شتيجن يعود إلى برشلونة ضد غرناطة

الأنباء السارة تتواصل على برشلونة

أعلنت مصادر مقربة من لبرشلونة أن الحارس الدولي الألماني مارك أندري تير شتيجن قد استعاد جاهزيته وسيلعب مباراة الغد أمام غرناطة.

وتواصلت الأنباء السارة على إدارة برشلونة وجماهيره، وذلك بعد إنهاء مرحلة إرنستو فالفيردي والبدء في مرحلة أخرى بقيادة كيكي سيتين.

وبعد فترة غياب بداعي الإصابة، وفي الوقت الذي يتعرض فيه المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لإصابة ستبعده إلى نهاية الموسم غالبًا، جاءت عودة الحارس الألماني.

وجاء ذلك على عكس المتوقع، حيث كان من المنتظر أن يغيب شتيجن عن مباراة الغد أمام غرناطة، ولكن فترة تعافيه جاءت بشكل أسرع من المتوقع.

وبذلك، سيلعب تير شتيجن أساسيًا في مباراة الغد بعد أساسيًا بدلًا من الحارس نيتو والذي شارك في الفترة الماضية بدلًا من الدولي الألماني المصاب.

ومن المنتظر أن يلعب برشلونة في كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا مساء الأربعاء المقبل، في مواجهة سيعود فيها نيتو لأخذ الأدوار الأساسية من جديد.

وعاد ديمبيلي إلى الفريق الكتالوني بعد تعافيه من الإصابة، حيث وصل الليلة إلى برشلونة من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة بعد انتهاء فترة تلقي العلاج.

كيف يؤثر وجود سيتين على خطة برشلونة في الانتقالات؟

يذكر أن مواجهة الغد أمام غرناطة ستكون مواجهة قوية ضد فريق فاز على برشلونة في مرحلة الذهاب، كما أنها ستكون خاصة إذ ستكون الأولى لكيكي سيتين على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.