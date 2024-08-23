شتيجن يخرق قواعد النادي الكتالوني.. لاعبو برشلونة يختارون "قادة الفريق!"

الألماني ترقى بشكل جيد في تشكيلة البلوجرانا

اختار لاعبو النادي الكتالوني قائمة القادة الخمسة الذين سيحملون شارة القيادة في كتيبة البلوجرانا هذا الموسم.

وتم اختيار كل من "مارك أندريه تير شتيجن - رونالد أراوخو - رافينيا - بيدري - فرينكي دي يونج" كقادة للنادي الكتالوني هذا الموسم.

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ويعد هذا تغييرًا في قاعدة لطالما كان معمولًا بها في النادي الكتالوني، وهو أن يكون قائد الفريق من خريجي فريق الشباب بالنادي الكتالوني وأبناء "لا ماسيا".

شتيجن أتى إلى برشلونة من بوروسيا مونشنجلادباخ في موسم 2014-2025 أي أنه يقضي موسمه العاشر بين جدران النادي الكتالوني.