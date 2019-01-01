شتاين يُضحي ماليًا لتدريب الوحدة

المدرب الهولندي قريب من منصبه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة دبي الرياضية نقلًا عن مصادر هولندية أن المدرب موريس شتاين بات قريبًا جدًا من تدريب الوحدة الإماراتي.

وأضافت القناة أن شتاين لديه رغبة كبيرة في تدريب الوحدة والعمل في الإمارات، ولذا أبدى استعداده لتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فينلو، والذي يمتد حتى صيف 2021.

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وكان "أصحاب السعادة" قد فتحوا باب المفاوضات مع المدرب صاحب الـ45 عامًا بناءً على توصية من أستاذه "هينك تين كات" الذي رحل عن الفريق هذا الصيف لأسباب عائلية.

ولم تُحدد المصادر قيمة الشرط الجزائي في عقد شتاين مع ناديه، إلا أنها أكدت على موافقة الهولندي على دفعه لتحرير نفسه ومن ثم التوقيع مع النادي الإماراتي.

يُذكر أن الوحدة أنهى الموسم الأخير من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الرابع خلف البطل الشارقة وشباب الأهلي والعين.