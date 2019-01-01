شبيبة الساورة: نخاف من الحكم التونسي أكثر من لاعبي الأهلي

الاتحاد الإفريقي اختار صادق السالمي لقيادة لقاء الأهلي وشبيبة الساورة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد زرواطي، المتحدث الرسمي لفريق شبيبة الساورة الجزائري، عن تخوفه من صادق السالمي الحكم التونسي الذي سيدير مباراة فريقه أمام الأهلي المصري.

الأهلي المصري، سيستضيف شبيبة الساورة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا.

زرواطي قال خلال تصريحات صحفية جزائرية: "نخاف من الحكم التونسي صادق السالمي، أكثر من لاعبي الأهلي".

المتحدث الرسمي لشبيبة الساورة تابع: "وصلتنا عدة رسائل من تونس ومصر، تشير لضرورة اتخاذ كل احتياطاتنا من هذا الحكم، والذي أدار 3 مباريات من أصل 4 على ملعبه هذا الموسم".

علي معلول خاض مران تأهيلي اليوم ومشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة غير مؤكدة حتى الآن 🔴 pic.twitter.com/TcBDNZl8BH — جول مصر (@goaleg) March 14, 2019

وأشار زرواطي إلى أن فريقه دائمًا يعاني من التحكيم، في ظل عدم امتلاك شبيبة الساورة الخبرة، مقارنة بأندية أخرى.

واختتم محمد زرواطي تصريحاته قائلًا: "هدفنا العودة للجزائر ببطاقة التأهل، وتشريف الراية الجزائرية، وأمتلك ثقة كبيرة في التشكيلة الحالية من اللاعبين".

شبيبة الساورة متصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، والأهلي ثانيًا بـ7 نقاط، متساويًا مع فيتا كلوب ثالثًا بنفس رصيد النقاط، ويتذيل سيمبا التنزاني المجموعة بـ6 نقاط.