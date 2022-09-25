شبهة تحكيمية؟ جدل فرنسي حول "ريمونتادا" برشلونة ضد باريس

حكم فرنسي يكشف صدمة إيمري من ريمونتادا برشلونة

تُعد ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2017، بصمة كبيرة في تاريخ البطولة الأوروبية الأهم حيث أصبحت المباراة مرجع للكثير من محبي كرة القدم.

برشلونة عاد من هزيمة الذهاب في فرنسا برباعية نظيفة للانتصار بسداسية مقابل هدف على ملعب كامب نو، مقصيًا النادي الفرنسي بصورة مذهلة من دور ال16 بدروي أبطال أوروبا، على عكس التوقعات حينها، وبصورة درامية في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبعد أيام قليلة من الريمونتادا، كان أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان آنذاك يحاول فهم ما حدث في ملعب كامب نو، حيث قادته الصدمة للتوجه إلى حكم مواجهة نادي العاصمة الفرنسية ولوريان في الدوري الفرنسي، ليسأله عن صحة ما حدث قبل أيام في برشلونة.

ماذا قال الحكم الفرنسي لإيمري عن ريمونتادا برشلونة؟

كان توني تشابرون حكم هذا اللقاء الذي قال لشبكة "كانال بلس" الفرنسية: "في نهاية المباراة، طرق أوناي إيمري باب غرفة خلع الملابس الخاصة بي".

وأضاف: "اعتقدت أنه جاء للطعن في قرار اتخذته ولم يكن حكيمًا للغاية، لكنه لم يتحدث معي على الإطلاق عن مباراة لوريان".

وأردف: "قال لي: سيد شابرون، لدي سؤال لك عن مباراة برشلونة هل شاهدته، هل تفهم قرارات الحكم؟".

واعترف توني تشابرون أنه فوجئ من السؤال، بينما تملكته رغبة بعدم نقد قرارت الحكم الألماني، دنيز آيتكين".

وقال الحكم الفرنسي: "عندما تكون حكمًا، فأنت تتصرف بشكل محايد قليلًا على أي حال لقد كذبت على إيمري وأجبته:" لا، لم أشاهد المباراة".