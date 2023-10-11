شبهات وتشكيك في نزاهة .. إخطار بمنع حكام الدوري الإنجليزي من التحكيم في السعودية

قد تنغلق الأبواب أمام عدد كبير من الحكام الأجانب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة..

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خلال الفترة الماضية، اعتدنا على خروج صيحات من أوروبا للاعبين وحكام، خوفًا من الجذب السعودي لهم وسحب البساط من تحت أقدام القارة العجوز، لكن هذه المرة الوضع مختلف ومن زاوية مختلفة كليًا.

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الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا يشهد حالة من التوتر والجدل على مستوى التحكيم، وتحديدًا عقب مواجهة ليفربول وتوتنهام ضمن الجولة السابعة، والتي ألغي خلالها هدف لصالح الريدز بداعي التسلل من قبل حكم تقنية الفيديو دارين إنجلاند، اعترفت لجنة الحكام بعد ذلك بصحته، لكن ظلت النتيجة كما هي لصالح الثاني 2-1.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن ما زاد من الأزمة بالنسبة للجنة الحكام هو أن دارين إنجلاند ومساعده دانيال كوك قد حكما إحدى المباريات في الدوري الإماراتي قبل يومين فقط من مواجهة ليفربول وتوتنهام.

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وعلاوة على ذلك، فإن الجدل زاد بمباراة مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن الجولة الثامنة، والتي تغاضى بها الحكم مايكل أوليفر عن طرد لاعب الأول ماتيو كوفاسيتش رغم تدخله العنيف على ديكلان رايس.

وهنا أشارت "ميرور" إلى أنه تبين أن أوليفر قاد مباراة في الدوري الإماراتي أيضًا قبل أيام قليلة من هذه المباراة، ملمحة إلى كون مالك السيتي الشيخ منصور منصور بن زايد هو أيضًا نائب رئيس دولة الإمارات.

وشدد "ميرور" على أنه ليس هناك أي شبهة تحيز بشأن أوليفر للسيتي في اللقاء، لكنها أوضحت رغم ذلك أن تم إخطار هاوارد ويب؛ رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، بالتوقف عن السماح لحكام الدوري الإنجليزي بالعمل في الدوريين السعودي والإماراتي أو أي بلد آخرى قد يدفع البعض للتشكيك في نزاهتهم.

يشار إلى أن السعودية استحوذت على نادي نيوكاسل الإنجليزي في عام 2021، لذلك دخل ضمن التحذيرات مع الإمارات.

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