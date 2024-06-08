"شبح وعليه مراجعة نفسه" .. هجوم هولندي عنيف على دي يونج قبل اليورو!

لا رحمة مع نجم وسط برشلونة

رغم مروره بفترة صعبة، ومكافحته من أجل التواجد مع منتخب هولندا في يورو 2024، إلا أن فرينكي دي يونج يتم التعامل معه بكل قسوة في بلاده.

دي يونج لم يمر بالموسم الأفضل له مع برشلونة من ناحية الأداء، وتعرض لبعض الإصابات، آخرها مشكلة حالية في الكاحل الأيمن يطمح في التعافي منها قبل انطلاق اليورو في 14 يونيو الجاري.

فيسلي شنايدر لاعب هولندا وريال مدريد السابق، خرج للهجوم عليه قائلًا في تصريحات لقناة "Ziggo Sport":"لم يكن مستوى فرينكي ثابتًا بما فيه الكافية في السنوات الأخيرة، قدم موسمًا رائعًا مع أياكس، مما ساعده على الانتقال لبرشلونة، ولكن لو نظرت إلى المواسم القليلة الماضية ستجد أنه تعرض للكثير من الإصابات أيضًا".

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وانضم له أسطورة الطواحين ونجم ميلان السابق رود خوليت، حيث قال:"إنه يلعب بشكل سيئ، ليس بنفس المستوى المعروف عنه، لو شاهدت مستواه في كأس العالم الأخير ستجده مثل الشبح، عليه مراجعة نفسه والتعامل مع هذا الموقف".

جدير بالذكر أن دي يونج البالغ من العمر 27 سنة، انضم لبرشلونة في صيف 2019، ومرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2026، وسط أنباء حول إمكانية رحيله هذا الصيف، ولكن الدولي الهولندي مصمم على البقاء لمواصلة رحلته مع الفريق الكتالوني، طمحًا في تحسن أوضاعه مع المدرب الجديد هانز فليك.