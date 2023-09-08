شباب برشلونة يحطمون أرقام بعضهم البعض .. يامال يكتب التاريخ في إسبانيا ويحبط منتخب المغرب!

نجم برشلونة يحطم رقم زميله!

حقق لامين يامال صاحب الأصول المغربية رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ المنتخب الإسباني لكرة القدم عقب مشاركته في مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمام جورجيا.

جاء هذا بعد أن شارك لاعب برشلونة كبديل في مواجهة الجولة الخامسة في المجموعة الأولى التي تضم اسكتلندا والنرويج وقبرص أيضًا، ليقضي على أمل المشاركة مع المنتخب المغربي.

ولعب يامال كبديل في الدقيقة الـ 44 لداني أولمو، بعد أن كان الأخير قد سجل الهدف الثالث في الشوط الذي انتهى بتقدم لا روخا بأربعة أهداف نظيفة.

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يامال بهذه المشاركة حطم رقم قياسي آخر يخص أحد نجوم برشلونة أيضًا، وهو أصغر مشارك بقميص المنتخب الإسباني الأول، وكان يحمله بابلو جافي بـ 17 عامًا و57 يومًا، بينما كان عمر يامال اليوم 16 عامًا و57 يومًا.

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جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف اسكتلندا بست نقاط، ولديه مباراة مؤجلة أمام قبرص.