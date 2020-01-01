شباب الأهلي والنصر - الأكثر مشاركة وهدافي كأس الخليج العربي

تنتظر جماهير الكرة الإماراتية مواجهة قوية على أرض الملعب بين اللاعبين

خطف شباب الأهلي والنصر بطاقتي التأهل إلى نهائي النسخة الـ12 من كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد إقصائهما للجزيرة والعين.

ويعد هذا العام هو الثاني على التوالي الذي يصل به شباب الأهلي إلى نهائي الكأس، حيث خطف اللقب العام الماضي من الوحدة، بالفوز أمامه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتنتظر جماهير الكرة الإماراتية مواجهة قوية على أرض الملعب بين اللاعبين، حيث سيكون اللقب هدفًا لكلاهما، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المواجهة :

هدافي كأس الخليج العربي

يتربع لاعب الوحدة سبستيان تيجالي على عرش هدافي بطولة كأس الخليج العربي برصيد 32 هدفاً.

يحتل اللاعب البرازيلي ريكاردو دي أوليفيرا لاعب فريق الجزيرة والوصل السابق الوصافة ب27 هدفاً.

ماخيتي ديوب لاعب الظفرة وشباب الأهلي السابق والمنضم حديثًا لنادي الشباب السعودي ثالثًا ب26 هدفاً.

لوفانور لاعب شباب الأهلي وفابيو دي ليما لاعب الوصل في المركز الرابع بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثالث.

بقيادة نيجريدو ومارياني - كوكتيل تشكيل النصر وشباب الأهلي دبي

الأكثر مشاركة في كأس الخليج العربي

يعد ياسر سالم الظنحاني لاعب نادي الفجيرة أكثر اللاعبين مشاركة في مسابقة كأس الخليج العربي منذ نسختها الأولى في موسم 2008-2009.

وشارك سالم في 67 مباراة، 66 منها كلاعب أساسي، و9 مباريات احتياطي، و5858 دقيقة لعب، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء.

في الوصافة يحل اللاعب حميد عبدالله عباس، نجم الفجيرة بنفس إجمالي المباريات (67)، شارك أساسيًا في 51 منها، واحتياطيًا في 21، بزمن لعب يقدر ب4769، وبرصيد أربعة أهدا، أما على صعيد البطاقات الملونة، فقد حصل على 10 بطاقات صفراء، ولم تسجل له أية حالة طرد.

أما لاعب فريق النصر، هزاع سالم، فقد شارك حتى الآن في 67 مباراة أيضا، لعب أساسيًا في 56 منها، واحتياطًا في 19، لعب خلالها 4785 دقيقة، مسجلا هدفين، وتلقى 4 بطاقات صفراء.