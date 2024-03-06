"أنا وشقيقي على ابن عمي" .. شباب الأهلي ينتقم من النصر بدعم خاص للعين

شباب الأهلي الإماراتي يدعم مواطنه العين ضد النصر!

استغل نادي شباب الأهلي الإماراتي مواجهة مواطنه العين أمام النصر، من أجل الانتقام الأخير، وذلك بمساندة الفريق البنفسجي خلال المواجهة المقبلة.

ويحل العين ضيفًا على النصر مساء الإثنين المقبل، في إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُعلن خلالها عن توفير طائرة لنقل الجماهير من الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض، لمؤازرة العين ضد النصر.

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وأضاف نادي شباب الأهلي خلال بيانه، أنه سيدعم ممثل الإمارات في دوري أبطال آسيا، بتوفير طائرة لنقل الجماهير الراغبة في تشجيع العين إلى الرياض، يوم 11 مارس الجاري، في مباراته ضد النصر، على أن يكون لدى المشجع تذكرة دخول الملعب.

ويُريد نادي شباب الأهلي الانتقام من النصر، بعد أن تعرض للإقصاء في دوري أبطال آسيا على يده، بعدما انتصر العالمي عليه برباعية مقابل هدف، بالدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات.

ويحتاج العين للتعادل على أقل تقدير مع النصر في ملعب الأول بارك، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوزه بهدف دون رد على ملعب هزاع بن زايد.