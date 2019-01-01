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شباب أهلي دبي يرغب في ضم سمير نصري ومنافسة من نادي سعودي

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Getty Images
نصري تلقى عرضًا مغريًا من قبل نادي شباب الأهلي الإماراتي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير فرنسية أن اللاعب سمير نصري قد يكون فرس الرهان خلال الفترة المقبلة بين بعض الأندية الخليجية، حيث يرغب أكثر من نادي في التعاقد معه.

التقارير الفرنسية أشارت إلى أن نصري تلقى عرضًا مغريًا من قبل نادي شباب الأهلي الإماراتي حيث تبلغ قيمة العرض أربعة ملايين يورو سنويًا للاعب.

وكان نصري قد أنتهى عقده مع ويست هام الإنجليزي، وفي حال قبول اللاعب عرض النادي السعودي ستكون هذه التجربة هي الأولى له خارج أوروبا.

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وقرر نادي وست هام يونايتد، الاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي، بعد انتهاء عقده؛ حيث انضم نصري إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بشكل مجاني، بعد إيقافه لمدة موسم ونصف موسم بسبب تناول المنشطات

وقالت التقارير  إن ناديًا سعوديًا تقدم للاعب بعرض لكن الصحيفة لم تذكر اسم النادي مشددة على أن اللاعب صاحب الـ 32 عامًا يود الحصول على عرض مغري مادياً.

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