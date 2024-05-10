"بعد شائعات مالكوم وتصريحات تاليسكا" .. مدرب البرازيل يحسم مصير نيمار وثنائي الهلال والنصر من "كوبا أمريكا"

الكشف عن قائمة منتخب البرازيل الرسمية..

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عن قائمة السامبا المشاركة في بطولة "كوبا أمريكا 2024".

الولايات المتحدة تستضيف بطولة "كوبا أمريكا 2024"، في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو؛ حيث يتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من "كولومبيا، باراجواي وكوستاريكا".

وخلال الأيام الماضية.. ترددت شائعات بشأن إمكانية انضمام مالكوم دي أوليفيرا، إلى قائمة البرازيل في "كوبا أمريكا"؛ بعد تألقه الكبير مع نادي الهلال السعودي، في الموسم الرياضي الحالي.

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أيضًا.. أعرب أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، عن إيمانه بالعودة إلى قائمة المنتخب البرازيلي، مؤكدًا على أنه كان قريبًا من تحقيق هذا الحلم، قبل إصابته الأخيرة.

وفي ظل كل ذلك.. حسم دوريفال "الجدل"، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم؛ حيث لم يعلن عن أي اسم ناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، للانضمام إلى المنتخب الوطني، في بطولة "كوبا أمريكا".

المدير الفني للسامبا استبعد كلًا من مالكوم وتاليسكا، من حساباته في بطولة "كوبا أمريكا"، بالإضافة إلى تأكد غياب نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال الآخر.

نيمار يُعاني من إصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي؛ حيث كان اللاعب يحاول اللحاق بالبطولة القارية الكبرى؛ إلا أن هذا الأمل انتهى وبشكل رسمي، الآن.

وإلى جانب ثلاثي الهلال والنصر.. استبعد دوريفال أسماءً بارزة؛ على رأسهم كاسيميرو "مانشستر يونايتد الإنجليزي" وجابرييل جيسوس "آرسنال الإنجليزي"، والثنائي مرشح للانتقال إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الصيفي القادم.

وفيما يلي.. قائمة منتخب البرازيل التي أعلن عنها دوريفال في المؤتمر الصحفي..

* حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) - بينتو (أتلتيكو بارانينسي) - إيدرسون (مانشستر سيتي).

* قلب الدفاع: بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جيرمان) - إيدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل (آرسنال).

* الظهيران: دانيلو (يوفنتوس) - يان كوتو (جيرونا) - جيليريمي أرانا (أتلتيكو مينيرو) - ويندل (بورتو).

* خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام) - برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد) - جواو جوميز (وولفرهامبتون) - دوجلاس لويز (أستون فيلا) - لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد).

* المهاجمون: إندريك (بالميراس) - إيفالنيسون (بورتو) - جابرييل مارتينيلي (آرسنال) - رافينيا (برشلونة) - فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد) - سافينيو (جيرونا).