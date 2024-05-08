"الإصابة مع النصر حرمتني من حلمي الأكبر" .. أندرسون تاليسكا: انتظروا مشروعي الضخم!

تاليسكا يتحدث عن عديد الملفات ويكشف المفاجآت..

SHAHID

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، عن طبيعة علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع رسم ملامح "مستقبله"، في عالم الساحرة المستديرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تاليسكا الذي انضم إلى النصر، في صيف عام 2021؛ حقق واحدًا من أكبر أحلامه، بالتزامل مع رونالدو في فريقٍ واحد؛ وذلك بعد أن وقع الأسطورة البرتغالية مع قلعة العالمي، في يناير 2023.

وفي هذا السياق.. أكد تاليسكا في تصريحات مع صحيفة "جلوبو" البرازيلية، على أن علاقته مع رونالدو، "هادئة للغاية" ولا يشوبها أي مشاكل؛ حيث يعتبر هو وكريستيانو والبرتغالي أوتافيو مونتيرو والبرازيلي أليكس تيليس، أقرب الأصدقاء لبعضهم البعض في النصر؛ بسبب عامل اللغة أيضًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة: "خارج الملعب يستمع رونالدو للأغاني التي أصدرها؛ حيث يعرف الكثير منها.. وداخل الملعب أنا وهو نبذل أقصى جهدنا؛ من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

وبخصوص حلمه الأكبر.. أشار إلى أنه يتمثل في الانضمام إلى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أنه كان قريبًا للغاية من تحقيق ذلك، قبل الإصابة التي يُعاني منها حاليًا.

وأوضح أندرسون تاليسكا، أنه علم بأن المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي، كان سيقوم باستدعائه؛ لولا الإصابة الأخيرة التي منعته من ذلك، معربًا في نفس الوقت عن إيمانه بتحقيق هذا الحلم، بعد العودة إلى الملاعب مجددًا.

وتابع تاليسكا: "الآن.. بعد الطفرة الكبيرة في الملاعب السعودية، أصبح انضمام النجوم الذين ينشطون في دوري روشن، إلى منتخبات بلادهم، أمرًا طبيعيًا للغاية، وليس غريبًا مثلما كان يعتقد البعض سابقًا".

مستقبل تاليسكا مع كرة القدم والغناء

وعن مستقبله.. كشف تاليسكا، عن أنه يرتبط بعقده مع النصر حتى 30 يونيو 2026؛ قائلًا: "سأستمر في المنافسة على أعلى مستوى، طالما أنا قادر على ذلك؛ ولكن.. عندما أشعر أنني أصبحت متعبًا، سوف أعود إلى نادي باهيا البرازيلي، لتمثيله قبل الاعتزال نهائيًا".

وأعاد نجم النصر، الفضل إلى نادي طفولته باهيا، فيما وصل إليه من نجومية في عالم الساحرة المستديرة، متذكرًا أيضًا الدور الكبير الذي لعبه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي، معه.

وشدد على أن جيسوس، هو من طور طريقه لعبه؛ عندما أشرف على تدريبه في نادي بنفيكا البرتغالي؛ حيث جعله أكثر حسمًا أمام مرمى المنافسين.

وأخيرًا.. أعلن أندرسون تاليسكا، عدم تخليه عن الغناء أبدًا؛ حيث سيطلق أغنية جديدة، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بالإضافة إلى مشروع ضخم لاكتشاف أبرز المواهب الغنائية في بلاده.

SHAHID