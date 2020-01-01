شاو وإيجالو: عانينا أمام ديربي ولا يهمنا الانتقادات

الثنائي قاد الفريق لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أكد ثنائي مانشستر يونايتد لوك شاو وأوديون إيجالو، أن فريقهما عانى أمام ديربي في أول 20 دقيقة أمام ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً بثلاثية نظيفة، على حساب ديربي في ختام مباريات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لوك شاو في تصريحات عقبت اللقاء: "أول 15/20 دقيقة من المباراة، كانت صعبة للغاية، لا أظن أننا بدأنا المباراة بشكل جيد".

المزيد من الفرق

وأضاف: "ولكن بعد ذلك سجلنا هدف التقدم، وتعرضنا للضغط في بعض الأوقات، ولكننا ثبتنا وحققنا الفوز".

وواصل: "الشيء الأكثر أهمية هو الفوز وشباك نظيفة، تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الاحد ونتطلع إلى الفوز".

ومن جانبه قال أوديون إيجالو، مهاجم الشياطين الحمر: "أنا سعيد لكوني جزء من هذا الفريق، لاعبون كبار ومدرب رائع، نحن نعمل بجد".

وأكمل: "البداية لم تكن جيدة ولكن بعد 25 دقيقة دخلنا في الأجواء، كنا نعلم بأننا بحاجة إلى الفوز".

وأردف: "نريد ان نحافظ على قوة الدفع لدينا، ونتأكد أننا سنبلي بلاءً حسناً هذا الموسم، وطالما أن زملائي يؤمنون بي والمدرب يؤمن بي، فلا يهمني ما يقوله أحد".

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر، سيلعبون أمام نوريتش سيتي في ربع نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي يوم 21 مارس الحالي.