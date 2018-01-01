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كأس العالم للأندية

شاهد – راموس يتجول في أبو ظبي مرتدياً الزي الإماراتي

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مدافع ريال مدريد يظهر بزي الشيخ في مسجد الشيخ زايد كما وصفته صحيفة ماركا الإسبانية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ظهر المدافع الإسباني، سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بالزي الإماراتي، أثناء الجولة الترفيهية لفريقه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويتواجد الفريق الملكي الإسباني، في دولة الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والتي من المنتظر ان يلعب النهائي امام العين.

ويلعب ريال مدريد، امام العين مساء السبت القادم في نهائي البطولة على ملعب مدينة زايد الرياضية، في أبو ظبي.

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وخرج اليوم راموس، برفقة خمسة من أصدقائه وهم يرتدون الزي الإماراتي، وتوجد مدافع الفريق الملكي إلى معالم المدينة، ومنها مسجد الشيخ زايد ليلتقط بعض الصور.

الجدير بالذكر ان ريال مدريد حجز مقعده في النهائي، بعد فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني، بثلاثة أهداف لهدف.

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