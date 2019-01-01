شاكيري يتجاهل صلاح ويختار ثنائي ليفربول بتشكيله المفضل

مفاجأة كبيرة باستبعاد اللاعب السويسري لصلاح رغم تألقه بشكل لافت مع ليفربول في الفترة الأخيرة

اختار شيردان شاكيري جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التشكيل المفضل له على مستوى العالم لأفضل 11 لاعب بالوقت الحالي.

شاكيري بدأ مسيرته مع بازل السويسري، قبل الانتقال لبايرن ميونيخ ثم إنتر وستوك سيتي والآن ليفربول.

باريس سان جيرمان يستعد للإعلان عن راعي قميصه الجديد

قائمة اللاعب السويسري شهدت مفاجأة كبيرة بغياب زميله الحالي محمد صلاح، الحاصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم.

تواجد بها أيضاً عدد كبير من لاعبي فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء التشكيل كالتالي :

حارس : مانويل نوير

لا .. ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004

يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

دفاع : روبرتسون، راموس، فان دايك، كرفخال

وسط: مودريتش، تياجو، توني كروس

هجوم: روبرت ليفاندوفيسكي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

وعلق أيضاً شاكيري على غياب زميله فيرجيل فان دايك أمام بايرن ميونيخ قائلا:"هو مدافع قوي جداً ويتمتع بموسم ممتاز وأثر بالإيجاب علينا".

كلوب: أردنا سانشو في ليفربول، لكن لهذا لم نُوقع معه!

وأضاف:"سنفتقده كثيراً ولكنها فرصة كبيرة لباقي اللاعبين بهذا المركز لإثبات أنفسهم".

ليفربول يستضيف بايرن في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد، قبل أن يلاقيه في أليانز أرينا معقل البافاري مطلع الشهر القادم.