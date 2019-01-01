إبراهيموفيتش: الدوري الإنجليزي قوي وسريع، لكن "مبالغ به"!

النجم السويدي يتحدث عن البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإنجليزي بأنه بطولة قوية وسريعة لكن مبالغ بها من حيث الجودة، ذلك خلال حواره مع صحيفة ميرور.

لاعب لوس أنجلوس جالاكسي قال عن تجربته في البطولة "البريميرليج كان كما ظننته تمامًا، يمتاز بنسقٍ عالٍ جدًا، قوي للغاية، سريع جدًا، كان جيدًا لكن الجودة كان مبالغ بها قليلًا".

أوضح "مبالغ به ومُضخم إعلاميًا من وجهة نظر تكتيكية، لكنه قوي وسريع جدًا ولن تنجح هناك إلا إن استطعت التعامل مع هذين العاملين".

لاعب مانشستر يونايتد السابق أكد عدم ندمه على اللعب لمدة أطول في البريميرليج، لكن مضيفًا "كل ما أستطيع فعله هو تخيل ما قد يحدث لو وصلت لهنا قبل 10 سنوات، كانت ستكون قصة مختلفة. لكني أشعر بالأسف تجاه الجماهير لأنني لم أصل مبكرًا، لأنهم كانوا سيرون "حيوانًا" مختلفًا".

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اللاعب السويدي كشف عن رفضه اللعب لمانشستر سيتي بعد الرحيل عن برشلونة، مفضلًا اللعب للميلان، وأضاف عن تلك النقطة "كان لدي فرصة اللعب للسيتي حين كنت في برشلونة، لكن بعد ما مررت به في البارسا، كنت بحاجة لإيجاد السعادة، للعودة إلى إيطاليا".

"كنت سعيدًا في إيطاليا وأدركت أنني سأكون سعيدًا بالعودة لهناك، ولم أعلم إن كنت سأكون سعيدًا إن ذهبت للسيتي أم لا، لأنه كان تحديًا مختلفًا. كان سيكون ناديًا جديدًا كليًا، مثلما كان ميلان، لكن الفارق أنني أعرف المدينة لأنني كنت هناك لسنوات مع الإنتر، أعرف كذلك البلد، وهو ما منحني شعورًا بالأمان أكثر".

جدير بالذكر أن إبرا كادابرا كما يُوصف نجح في إحراز 17 هدفًا خلال 25 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد في البريميرليج.