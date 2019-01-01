شاكيري بعد توديع الكأس: فعلنا كل شيء ولم ينقصنا سوى الحظ

الجناح السويسري لازال يثق في قدرة ليفربول على الخروج ببطولة هذا الموسم

يرى شيردان شاكيري جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أن الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، لن يؤثر على موسم الفريق، كما أنه لم يستحق وداع المسابقة بهذه الطريقة.

ليفربول ودع البطولة الثانية له أمس الإثنين، بعد الخسارة من مُضيفه ولفرهامبتون بالدور الثالث بنتيجة 2/1.

الخروج يعني انحصار آمال الريدز على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لبلوغ منصات التتويج مع المدرب يورجن كلوب.

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وقال شاكيري عن المباراة:"حاولنا العودة في النتيجة وفعلنا كل ما بوسعنا حتى النهاية، لا يمكنك التشكيك في روح الفريق أبداً".

وأضاف السويسري:"أحياناً تحتاج لبعض الحظ، خاصة في الركلة الحرة التي ظننت انها دخلت المرمى لكنها خرجت".

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وتابع:"لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الصغار، لم يلعبوا لفترة طويلة، أردنا الفوز معاً بالمباراة لكن مباريات الكؤوس دائماً كذلك".

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وعن موسم ليفربول:"نمتلك تشكيلاً مميزاً من اللاعبين في كل مكان والجودة متوافرة بجميع المراكز للفوز ببطولة".

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول البريميرليج بـ54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

ويقع الفريق الإنجليزي في مواجهة شرسة بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره الألماني بايرن ميونيخ.