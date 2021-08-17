شائعات تافهة .. رونالدو يرد بقسوة على أنباء عودته إلى ريال مدريد

رسالة شديدة اللهجة من النجم البرتغالي

قرر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كسر حاجز الصمت عن الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى ريال مدريد.

العديد من الصحف الإسبانية أشارت مؤخرًا، إلى رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي في إعادة رونالدو مرة أخرى لريال لتدعيم هجوم فريقه للموسم الجديد.

أنشيلوتي خرج بنفسه لينفي ذلك تمامًا، مؤكدًا احترامه لرونالدو ولكنه شدد على عدم اهتمامه بضمه، ليخرج اللاعب ويعلق عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وقال رونالدو في رسالة مطولة:"أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرًا لابد لي من تحديد موقفي".

وأضاف:"هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات وكذلك لاعبيها وموظفيها".

وتابع:"لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف بملعب سانتياجو برنابيو وكذلك في أذهان كل مشجع للنادي، وأتذكر أنه في تلك السنوات التسعة التي قضيتها هناك، كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير والنادي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، وأعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيحتفظون بي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي أيضًا".

وواصل حديثه:"بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة، مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة".

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وختم رونالدو رسالته:"كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها وأي شيء آخر مجرد كلام".

يذكر أن صاحب الـ36 سنة الذي تألق مع بلاده في يورو 2020، ارتبط أيضًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان للعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار في حالة رحيل كيليان مبابي هذا الصيف.