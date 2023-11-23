سئم من إصابات فينيسيوس .. أنشيلوتي يطلب مهاجم جلطة سراي لدعم ريال مدريد

ريال مدريد يفكر في التحرك نحو مهاجم جلطة سراي لدعم صفوفه في يناير 2024..

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر جديًا في تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها نجومه، ويفكر في التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم جلطة سراي التركي.

وحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وجه أنظاره إلى إيكاردي بالذات، نظرًا إلى الأداء القوي الذي يقدمه الأرجنتيني منذ موسمين مع العملاق التركي.

وتردد أن أنشيلوتي يرغب في ضم إيكاردي، بسبب إصابات فينيسيوس جونيور بالذات، خاصة وأن المدرب الإيطالي حاول التعاقد مع الأرجنتيني خلال فترة عمله في نادي نابولي الإيطالي.

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ومن بين المعلومات الواردة، فإن ريال مدريد، الذي يملك مهاجمًا صريحًا واحدًا في قائمته الحالية هو خوسيلو، مستعد لدفع 15 مليون يورو إلى جلطة سراي من أجل إتمام التعاقد مع إيكاردي.

ويقدم إيكاردي أداءً مثاليًا مع جلطة سراي هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها بقميص الفريق حتى الآن.