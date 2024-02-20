"سئمنا من وجوده في فرنسا" .. نجم برشلونة السابق يحذر ريال مدريد من صفقة مبابي!

3 أزمات سيخلقها انضمام كيليان إلى النادي الملكي

حذر إيمانويل بيتي، لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا السابق، إدارة نادي ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، معللًا ذلك بأن النجم الفرنسي سيخلق الكثير من المتاعب في "سانتياجو برنابيو".

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق، وسيرحل في الصيف المقبل، وتشير كافة التقارير الصحفية، إلى أنه اتفق مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال بيتي في حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية: "ليس لدي أي فكرة عما سيحدث، لكي أكون صادقًا، نحن 67 مليون فرنسي ليس لدينا أي فكرة عما سيقرره مبابي في نهاية الموسم".

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وأضاف: "قبل أسبوعين قال إنه سيعطي إجابته قبل نهاية الموسم. لذلك، ليس لدي أي فكرة عما إذا كان سيبقى في باريس أمس سيرحل. هناك الكثير من التكهنات والاتفاقيات، وأشياء من هذا القبيل. ولذلك عندما نتحدث عن مبابي، دائمًا ما نترك كل الاحتمالات متاحة ولا تعرف أبدًا ماذا سيحدث، ربما سيذهب إلى مدريد، وربما سيبقى في باريس، وربما سيذهب إلى مكان آخر".

وتابع بيتي: "إذا ذهب مبابي إلى مدريد فقد يسبب ذلك مشاكل للفريق. ليس فقط من حيث الأجور في غرفة تبديل الملابس، لكن من حيث القيادة أيضًا. كان بيلينجهام رائعًا تمامًا مثل فينيسيوس جونيور، كيليان سيلعب كمهاجم في الريال، تمامًا كما فعل مؤخرًا مع باريس سان جيرمان. لكننا نعلم جميعًا أن هذا ليس أفضل مركز له. هناك الكثير من الأسئلة ولا توجد إجابات".

وأردف: "نحن جميعًا متعبون في فرنسا من مسلسل مبابي، كل 6 أشهر تطرح نفس القصة على الطاولة. هل سيرحل؟ هل سيغادر؟ هل سيبقى؟ لقد تناول وجبة فطور لطيفة هذا الصباح؟ لقد سئمنا منه أيضًا في فرنسا. أستطيع أن أفهم أن اللاعبين يشعرون بالانزعاج أيضًا بشأن هذا الموقف لأن كل الاهتمام يتركز على مبابي طوال الوقت".

وختم: "نحن لا نتحدث عن باريس سان جيرمان، نحن نتحدث دائمًا عن مبابي. لذلك قد يكون هناك مشكلة بالنسبة لبعض اللاعبين في إدارة هذا الموقف. ولهذا السبب قلت إنني سئمت جدًا من التحدث عن هذا الأمر كل ثلاثة أسابيع".