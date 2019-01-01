سييرا وعبدالرزاق حمد الله الأفضل بالدوري السعودي خلال أبريل

تم اختيار اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله كأفضل لاعب خلال نفس الفترة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن المدير الفني واللاعب الأفضل خلال شهر أبريل في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد لجائزة أفضل مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر أبريل.

كما تم اختيار اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله كأفضل لاعب خلال نفس الفترة نظراً لما قدمه مع العالمي.

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❌خسر نهائي كأس زايد

❌خرج من نصف نهائي كأس الملك بنتيجة تاريخية أمام التعاون

❌فقد صدارة الدوري pic.twitter.com/VKZQgeVGil — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 1, 2019

سييرا تمكن من حصد 9 نقاط ثمينة لفريقه رفع رصيده بها إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد أن تمكن من الفوز على الباطن في اليوم الخامس من شهر أبريل بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي اليوم الثالث عشر تمكن من الفوز على النصر والذي كان متصدر الدوري حينها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينهي مواجهات الشهر في اليوم الثامن عشر بالفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين.

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المغربي حمد الله، فتم اختياره بعد نجاحه في تسجيل سبعة أهداف لفريقه من أصل 11 هدفاً خلال مواجهات الشهر.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها المغربي عبدالرزاق حمد الله جائزة الأفضلية على مستوى الشهر، ليكون اللاعب الوحيد الذي يسجل اسمه في جوائز الشهر لأكثر من مرة.