سييرا: الاتحاد سيعاني من الإرهاق في الفترة القادمة

المدير الفني لنادي الاتحاد يعد الجماهير بتقديم كرة تليق باسم العميد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، أن فريقه سيعاني من الإرهاق خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب ضغط المباريات بعد بداية البطولة الآسيوية، والتي يستهل الاتحاد فيها مشواره يوم الإثنين.

ويحل الريان القطري ضيفاً، على عميد الأندية السعودية يوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سييرا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمبارة: "البطولة الآسيوية، مهمة بالنسبة لنا، نرغب في الحصول عليها".

صور شاشة جوالك، وأرسل لنا الفريق الذي تتوقعه بطلاً لدوري أبطال آسيا هذا العام؟🤔#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/05mPD5PXKB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 3, 2019

وتابع: "خصمنا في الغد سيكون صعباً، سنلعب من أجل الفوز وإسعاد الجمهور، وسنحاول الظهور بشكل جيد في أول مباراة لنا بالبطولة".

وأكمل: "الفترة القادمة سنعاني خلالها من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، لذا سنلجأ إلى عملية تدوير اللاعبين، ولكننا سنقدم كرة جميلة تليق بالاتحاد".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "حزين لأننا لن نشاهد جمهور العميد في الغد، بسبب العقوبة الجمهور يكون له دوراً كبيراً في مستوى اللاعبين".