سييرا يُحذر نجوم الاتحاد من الالتحام مع لاعبي العهد

الاتحاد سيلعب غدًا في البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أنهى اتحاد جدة استعداداته لمواجهة العهد في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال مساء الثلاثاء.

وحرص المدير الفني لويس سييرا على تطبيق عدة جمل فنية ينوي تنفيذها خلال مواجهة الفريق اللبناني على ملعب الجوهرة المشعة.

واستمر التدريب الذي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد في النادي لمدة ساعتين تقريبًا، وقد خضع اللاعبون خلاله لتمارين متنوعة منها تسديد الكرات الثابتة والمتحركة من خارج منطقة الجزاء.

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وركز سييرا في تعليماته على كيفية تنفيذ التمريرات العرضية أمام المرمى، وكذلك درب المهاجمين على التعامل مع تلك التمريرات داخل منطقة جزاء الخصم.

وأخيرًا خصص المدرب التشيلي جزءً من محاضرته الفنية للحديث عن فريق العهد ونقاط قوته وضعفه، وحذر لاعبيه من الاحتفاظ الزائد بالكرة والالتحام مع لاعبي العهد الذين يمتازون بالقوة البدنية.

يُذكر أن الاتحاد يخوض عددًا من المباريات المهمة في مختلف البطولات خلال الأسبوعين القادمين، إذ سيلعب ضد العهد في البطولة العربية ثم أمام الرائد في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة، وبعدها سيلتقي يوم 27 أغسطس الجاري مع مواطنه الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.