سيناريو مارسيليا يضرب باريس .. مبابي لم يكن يعلم وجالتييه يتهم الوقت الضائع

بي إس جي حل ثانياً خلف بنفيكا بسبب هدف الدقيقة 92

علق مدرب باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه ونجمه كيليان مبابي على السيناريو الغريب الذي تسبب في حلول بي إس جي بالترتيب الثاني خلف بنفيكا بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وفاز الفرنسيون على يوفنتوس 1-2 في تورينو، ولكن جواو ماريو سجل هدفاً في الدقيقة 92 لبنفيكا جعل الفريق يفوز 6-1 على مكابي وينتزع الصدارة بفارق الأهداف خارج الأرض. المزيد عن نظام التأهل من هنا.

وقال مبابي مع "RMC": "أثناء المباراة، لم نكن نعرف (الترتيب)، في نهايتها حاولوا تحذيرنا، لا يهم حقيقة، قمنا بالمطلوب وعبرنا، الآن سنتابع القرعة وسنلعب للانتصار بالبطولة".

جالتييه بدوره لم يكن سعيداً بالسيناريو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للقاء: "كنا نعرف بوجود هذه القاعدة (الهدف خارج الأرض)، حتى التسعين كنا الأول، ولكن في الدقيقة 92 أصبحنا بالترتيب الثاني، أمام مكابي في الدقيقة 90 توقفنا عن اللعب لأن النتيجة 7-2، كل التهاني لبنفيكا، قاموا بعمل جبار".

سيناريو عدم علم اللاعبين بالترتيب ونتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة حدث مع فريق فرنسي آخر هو مارسيليا قبل يوم من بي إس جي بحسب تصريحات لاعبيه أن الجهاز الفني لم يخبرهم بأن التعادل مع توتنهام يؤهلهم للدوري الأوروبي. طالع المزيد