سيناريو برشلونة يتكرر ورفيقه يصاب.. ليونيل ميسي يحارب وحده في ميامي!

الأرجنتيني يرى الإصابات مجددًا بين زملائه

وكأنه قدر ليونيل ميسي في كل الأندية التي يلعب لها، أيام برشلونة كان يتكرر كثيرًا أن يصاب كل من حول ليونيل ميسي ويبقى هو وحده لمصارعة التيار.

ها هو الأمر يتكرر مع إنتر ميامي، حيث انضم كل من جوردي ألبا وسيرجي كريفتسوف نجمي خط الدفاع إلى قائمة المصابين الطويلة في إنتر ميامي المكونة من 11 لاعبًا.

يأتي هذا بعد أن استبشر جماهير ميامي باكتمال شفاء ليونيل ميسي بنسبة 100٪ وعودته للتألق بشكل كبير في مباريات ميامي نفسها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي ظل تصدر مبامي للدوري الأمريكي يطمح ألا يتعثر أمام ناشفيل للاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية لرجال المدرب تاتا مارتينو.

ومنذ وصول ميسي إلى مبامي في يوليو 2023، لم يفلح ناشفيل في الفوز على رفاق الأرجنتيني رغم أن الفريقين تواجها في 4 مناسبات.