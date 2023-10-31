بسيناريو الهلال العربي .. عبقرية لويس كاسترو تنقذ النصر وتسقط ستيفن جيرارد بـ"القاضية"

لويس كاسترو تغلب على ستيفن جيرارد في صراع شرس بكأس الملك

لم تكن مباراة لكرة القدم، بل أقرب لـ"حلبة مصارعة"؛ تلك المواجهة التي جمعت بين النصر والاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر فاز على الاتفاق (1-0)؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الفنيات غابت عن أغلب مجريات المباراة، ولم تظهر تقريبًا إلا في الأشواط الإضافية؛ وسط العديد من الصراعات البدنية، التي تطور بعضها إلى الاعتداءات المتبادلة.

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وشهدت المباراة، حالتي طرد لكل من البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومتوسط ميدان فريق الاتفاق علي هزازي.

النصر لا يخشى "النقص العددي"

النصر لعب منذ بداية الشوط الثاني بـ10 لاعبين، ولكنه لم يتأثر أبدًا؛ في إعادة لسيناريو مباراته أمام الهلال، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وإن كان بجودة أقل.

وقتها.. لعب النصر، آخر 20 دقيقة من النهائي بـ10 لاعبين، بعد طرد المدافع الدولي عبد الإله العمري، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الزعيم الهلالي (1-0).

لكن.. العالمي لعب بشجاعة كبيرة، وتكتيك أكثر من رائع؛ حتى نجح في قلب النتيجة على الهلال، بتسجيل هدفين بواسطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ ليتوج باللقب الغالي.

هذا التكتيك العالي، ظهر بوضوح مرة أخرى أمام الاتفاق، بعد النقص العددي؛ حيث قسم المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، الدقائق المتبقية لـ"قسمين"؛ الأول التنظيم الدفاعي والحفاظ على الكرة، والثاني الاندفاع الهجومي.

الحفاظ على الكرة استمر طوال الشوط الثاني، وحتى طرد علي هزازي، متوسط ميدان نادي الاتفاق، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

بعد الطرد.. اتبع كاسترو، سياسية الاندفاع الهجومي، وذلك في الشوطين الإضافيين؛ بالدفع بالجناحين السعوديين عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى.

يحيى لعب كظهير أيسر ذات طابع هجومي، بل وصنع هدف المباراة الوحيد إلى زميله السنغالي ساديو ماني، الذي كسر صمود الاتفاقيين، في الدقيقة 107.

وبالتالي.. يكون كاسترو قد تغلب تكتيكيًا في النهاية، على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الذي اعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة واستفزاز الخصم، خاصة رونالدو وتاليسكا؛ ولكنه فشل في الوصول إلى هدفه في النهاية.